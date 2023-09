Pris en excès de vitesse à 220 km/h

Un automobiliste stoppé dans son élan par les motards de la gendarmerie, ce week-end, en Nouvelle-Calédonie, alors qu'il fonçait à 220 km/h sur une portion de RT1 limitée à 110. Un second a été arrêté à 200 km/h. Les voitures ont fini en fourrière. Et l'histoire, sur les réseaux sociaux.

Françoise Tromeur •

Après les films Fast and furious, le "fast & fourrière". Un jeu de mots drôlement bien trouvé. Il a fait sensation, dans une publication de la gendarmerie sur sa page Facebook. Ou l'humour pour faire passer les messages, après un énième week-end endeuillé par un drame routier. Voici l'histoire telle qu'elle a été racontée, ce lundi 11 septembre. Le week-end dernier, "la brigade motorisée de Nouméa a attrapé deux véhicules, aux vitesses de 200 et 220 km/h au lieu de 110". Appréhendés sur la RT1, entre Dumbéa et Boulouparis, les deux conducteurs se sont avérés sous l'empire du cannabis. Les deux voitures, elles, ont été "servies sur un plateau, à la fourrière la plus proche".