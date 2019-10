C.C. •

Un homme a été interpellé mercredi, vers 16 h 30, par les forces de l’ordre. Selon la police nationale, il venait de voler à l’arraché le téléphone portable d’une passagère d’un bus Tanéo. Majeur, le mis en cause était en garde-à-vue ce jeudi, en début de matinée. Il aurait indiqué aux policiers que l’appareil dérobé était un téléphone « haut de gamme ».Depuis la mise en service du nouveau réseau, gendarmes et policiers accentuent leur présence sur Tanéo pour prévenir de nouveaux actes d’incivilité. Mardi, trois jeunes de la cité Pierre-Lenquette avaient déjà été placés en garde-à-vue pour un caillassage contre des agents Tanéo. Rappelons qu’en raison de ces actes de vandalisme et d’agression, le réseau continue de suspendre ses rotations après 19 h, jusqu’à dimanche, sur l’ensemble de l’agglomération.