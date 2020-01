Procurations pour le référendum : les formulaires papier se font attendre

Vous ne trouvez pas de formulaire version papier pour établir une procuration dans le cadre du prochain référendum en Nouvelle-Calédonie ? C'est normal, le document n'est pour l'instant disponible qu'en ligne. Explications, et marche à suivre.

«Vous savez déjà que vous serez absent le 6 septembre 2020 pour le référendum ? Alors faites votre demande de procuration dès maintenant !» La campagne de communication a commencé dès la fin d'année dernière, sauf que... le formulaire n'est pas disponible dans sa version papier. Ni dans les brigades de gendarmerie, ni dans les commissariats de police, ni au tribunal de première instance ou dans ses sections détachées.Pour déposer un dossier, il faut télécharger soi-même le document, disponible en ligne ici , l'imprimer, le remplir et aller faire établir sa procuration par les autorités. Du moins, pour l'instant. «Les formulaires papier sont en cours de production parce que les formulaires pour 2020 sont un petit peu différents de ceux de 2018», explique Laurent Cabrera, secrétaire général du haut-commissariat.Résultat : «Il a fallu relancer la production. La production se fait en métropole, c’est un document cerfa officiel donc ça prend un petit peu de temps.» L'acronyme Cerfa faisant rééfrence au Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs, qui produit des imprimés officiels au modèle fixé par un arrêté.«On n’est pas en retard, défend Laurent Cabrera. Simplement, il a fallu qu’on se mette d’accord, y compris avec les groupes politiques, sur [la façon dont] on mettait en œuvre le régime de procuration, qui sera un petit peu différent en 2020 qu’en 2018 parce qu’il est un plus favorable.» Le jour du vote, la personne qui vote à la place d'une autre pourra par exemple présenter la photo ou le scan du récépissé - en 2018, certains n'étaient pas arrivés à temps.Pour rappel, la procuration doit être donnée à un électeur inscrit sur la liste référendaire et dans la même commune (mais pas forcément le même bureau). Il faut par ailleurs fournir un document qui justifie son impossibilité de voter soi-même. A savoir des obligations professionnelles, une formation, un handicap, des raisons de santé, une absence de Calédonie ou l'assistance portée à un malade ou un infirme.Si vous voulez établir une procuration depuis la métropole ou ailleurs en outre-mer, il faut également se rendre dans une brigade de gendarmerie, un commissariat de police ou au tribunal. Depuis l'étranger, ça se fait à l'ambassade de France ou au consulat.