Le projet «Paroles d'océan» tresse le lien avec l'environnement

On parle par la danse, le tressage et le chant.

- Marie-Ange Kapetha, tresseuse

Toutes sortes de moyens

L’art est un véhicule intéressant.

- Alexia Mandaoué, conseillère au gouvernement

Initié par Pew-Bertarelli

Toucher un autre public

Ça nous permet de toucher une autre catégorie de gens. A la fois à travers les artistes, qui deviennent nos ambassadeurs, et à travers le public de ces artistes.

- Christophe Chevillon, Pew charitable trust

Supports éducatifs

Pour lancer le projet, un premier atelier avait lieu samedi après-midi au Mont-Dore, à la mission de Saint-Louis. Un atelierautour des fonds marins qui associait des profils artistiques très différents.L’occasion pour Marie-Ange Kapetha de faire passer des messages, à sa façon. «Je suis de l’île Ouen», rappelle cette experte en vannerie traditionnelle. «Il y a l’impact de ce qu’il y a en face de nous, la. A travers ce que l’on fait, notre participation, c’est un peu passer le message deparce qu’il faut protéger tout ce qu’il y a dans la mer, au fond de l’eau. On vit de ça, c’est notre source quotidienne et tout ça va faire un bon message.»De la danse au chant en passant par la sculpture, tous les moyens sont bons pour sensibiliser le public. «L’art est un véhicule intéressant», plaide Alexia Mandaoué, conseillère de Didier Poidyaliwane - le membre du gouvernement en charge de la culture et des questions liées à l’identité. «A travers les sens, l’écoute, le visuel, l’artiste peutles messages qu’il veut faire passer. Aujourd’hui, c’est autour de la protection des océans et ça reste dans le temps.»Un bon moyen de sortir des sentiers battus, selon Christophe Chevillon. Il dirige en Calédonie le projet Héritage des océans porté conjointement par l’organisation Pew et la fondation Bertarelli.«On vient un peu du monde scientifique, environnement, associatif, explique-t-il. Et [dans] l’art et la culture, il y a unextrêmement important. Ça nous permet de toucher une autre catégorie de gens. A la fois à travers les artistes, qui deviennent nos ambassadeurs, et à travers le public de ces artistes.»L’et l’sont partenaires de Pew-Bertarelli dans ce projet. Les ateliers sont prévus en trois temps. Les œuvres réalisées pourraient ensuite devenir des supports éducatifs. Elles seront présentées au public au fil des événements culturels. Peut-être deviendront-elles des pièces aussi prisées que la baleine de plus de six mètres tressée par Marie-Ange Kapetha.