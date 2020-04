Prolongation du confinement : une semaine supplémentaire

Selon un communiqué officiel conjoint du haut-commissaire et du président du gouvernement, ce samedi matin, les autorités ont pris la décision de prolonger le confinement jusqu'au 19 avril minuit.

A partir du 20 avril : adaptation des mesures

Le dépistage élargi est encore maintenu

Rappel des règles du confinement strict

Éviter tout contact pour ralentir autant que possible la propagation du virus.

Effectuer les trajets domicile/travail et les déplacements professionnels impérieux.

Faire des courses de première nécessité (alimentaire, hygiène, pharmacie).

Se rendre chez le médecin.

Un motif familial impérieux (garde d’enfants, assistance à personne vulnérable).

Sortir pour s’aérer seul ou avec un enfant, une heure maximum, à moins d’1 km de chez soi.

Promener son animal de compagnie à proximité de son domicile.

Se rendre à une convocation administrative ou judiciaire.

Participer à des missions d’intérêt général.

Attestation de déplacement

Depuis le 8 avril, les attestations dérogatoires peuvent aussi être complétées en ligne sur le site https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/

Contrôles

Sanctions

la violation de l'obligation de confinement est punie d'une amende maximale de 89 499 F CFP.

Si cette violation est constatée à nouveau dans un délai de quinze jours, l’amende est portée à 178 998 F CFP.

A la quatrième verbalisation dans un délai de 30 jours, l’amende est portée à 447 494 F CFP.

Après avoir échangé avec le groupe d’experts, le haut-commissaire et le président du gouvernement, en concertation avec les provinces, le Congrès, le Sénat coutumier et le Conseil économique, social et environnemental, ont décidé de commencer à adapter les mesures de confinement de la population dans une semaine, à partir du lundi 20 avril.L’adaptation des mesures à la situation épidémique en Nouvelle-Calédonie, d’un point de vue géographique, économique et sanitaire, doit encore être précisée.Il faut également s’assurer que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie, alors que le reste du monde est en situation épidémique.D’ici là et pendant une semaine encore, les mesures de confinement strict resteront en vigueur et le dépistage élargi sera maintenu.Pour vous et pour les autres, respectez ces règles, les gestes barrière et une distance de sécurité sanitaire.Pour s’assurer que le virus ne circule pas en Nouvelle-Calédonie, la stratégie de dépistage élargi des personnes symptomatiques mise au point le 25 mars est maintenue.Pour la santé de tous, il est important que toute personne présentant des symptômes grippaux appelle un médecin.Des centres de prélèvement, accessibles muni d’une ordonnance, sont installés au Médipôle, à Koné, Poindimé et Koumac, ainsi que dans les centres médico-sociaux.La règle du confinement, c’est de « rester chez soi ».Les déplacements sont donc interdits sauf pour :Les attestations dérogatoires ou professionnelles peuvent être téléchargées sur le site internet :Les attestations dérogatoires peuvent être manuscrites si elles reprennent exactement les mentions du formulaire officiel.Il est recommandé d’derrière le conducteur et(obligatoire) à travers la vitre conducteur.Un patenté, qui est un chef d’entreprise, peut se faire sa propre attestation et la signer lui-même.Numéro d'information sur le confinement : 26 63 26Ouvert 7 jours sur 7 de 8 heures à 15 heures.La police nationale, la gendarmerie nationale et les polices municipales sont mobilisées pour assurer ces contrôles.Plus de 120 000 contrôles ont été réalisés et plus de 2 800 procès-verbaux dressés depuis le mardi 24 mars 2020, date de mise en œuvre des mesures de confinement.La mise en œuvre de la verbalisation sur la base de loi « état d’urgence sanitaire » votée par le Parlement français et applicable en Nouvelle-Calédonie dès le jeudi 26 mars.En fonction des instructions de l’autorité judiciaire, les personnes ou groupes de personnes qui, délibérément, refusent d'appliquer la mesure de confinement pourront être poursuivis pour mise en danger d'autrui. Il s'agit d'un délit puni d'un an d'emprisonnement.