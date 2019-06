Projet Peijii à Hnathalo : permettre à des jeunes en difficulté de se ressourcer

«Montrer ce qu'on fait en tribu»

Le symbole du nautile

Dignité

Un premier groupe toulousain

Trois cases pour y dormir, une maison d’accueil en guise de lieu de vie : c’est la structure aménagée à l’entrée de Hnathalo, dans le but d’accueillir des jeunes de seize à 25 ans en situation difficile. Ils seront encadrés par d’autres jeunes, de la tribu, guidés par l’ancienne responsable du Secours catholique à Lifou.«C’est au mois d’août que ça commence, décrit Catherine Qeue. On va faire la saison des ignames. Ils vont débrousser, défricher, aller à la pêche. Ici, à Hnathalo, il y a une école de danse: montrer comment on fait les costumes, tout ça… Si on montre ce qu’on fait en tribu, les jeunes Kanak peuvent repartir chez eux, revenir en tribu, au lieu de traîner à Nouméa. Ça va leur redonner goût à la vie.»L'antenne du Secours catholique monte ce programme depuis plusieurs années. Pejii, nom donné à ce lieu d’accueil, signifie «nautile». Le symbole du coquillage en spirale qui commence petit, et grandit au fur et à mesure.«On a travaillé depuis quatre ans, pour le terrain, monter les cases, cette maison en dur…», resitue Dominique Milie, représentant du Secours catholique aux îles et en Brousse. Le projet consiste à redonner un peu leurs valeurs, leur dignité à ces jeunes qui sont en perte de repères. De façon à ce qu’ils puissent repartir d’ici et leur donner une autre chance, de pouvoir les réinsérer dans la communauté, et puis dans la société.»Les premiers à tester ce programme, au mois d’août, ne seront pas des Calédoniens, mais neuf jeunes de Toulouse accompagnés par trois de leurs encadrants.