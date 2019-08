Tiga : citoyens de seconde zone?

Dricky Wadewe Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

"On peut penser que c'est une école isolée de tout, les parents s'inquiètent en disant que Tiga est éloignée de Lifou, et donc il y aurait des conséquences sur les résultats. Et bien, ce n'est pas le cas. Car l'école de Tiga est celle qui enregistre au sein de la province des Îles Loyauté, les meilleurs résultats au niveau de l'école primaire publique."

Pierre TROTRO, directeur de l'enseignement en 2017

« Nous voulons que nos enfants bénéficient des mêmes conditions de scolarité que leurs semblables de Lifou et de la Grande Terre» , c’est le message lancé par les parents d’élèves de l’unique école de Tiga.En 2019, 14 élèves sont accueillis dans cet établissement scolaire regroupant les classes de la maternelle au CM2.Depuis un mois, il n'y a plus d’eau dans l’école et les travaux de rénovation de l’établissement deviennent une urgence.Nous a expliqué Dricky Wadewe, le vice président de l’association des parents d’élèves.Contactée, la mairie de Lifou indique qu’elle effectue régulièrement des visites à l’école de TigaEn février 2018, la rentrée scolaire à Tiga avait été retardée. Les parents d'élèves manifestaient une fois de plus leur mécontentement. Des matériaux de construction étaient entreposés dans la cour de l'école et ils présentaient , selon les parents, un danger certain pour leurs enfants : tôles, fûts de carburants etc. Les parents estimaient que les conditions d'hygiène et de sécurité n'étaient pas réunies.Voici des photos des parents d'élèvesEn mars 2017, lors d'une visite de la commission de l'enseignement de la province des Îles Loyauté, les parents d'élèves et les instituteurs s'inquiétaient déjà des conditions matérielles de scolarité des 19 enfants inscrits à l'école Espérance de Tiga. La maintenance des locaux est une compétence de la mairie de Lifou qui tardait déjà, en mars 2017, à intervenir.