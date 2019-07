Une semaine d’échanges entre militaires et habitants d’Ouvéa

© Clarisse Watue La coutume lors de l'arrivée à la tribu de Hnyeikiök

Découvrir d’autres modes de vie

© Clarisse Watue

Préparer un bougna

© Clarisse Watue La préparation des feuilles de bananier pour le bougna

© Clarisse Watue La construction du monument aux morts

MONUMENT AUX MORTS RENOVE OUVEA

Derrière la maison commune, une dizaine de militaires s’activent dans la construction d’un petit dock avec des tôles.Plus loin, leur collègue abat un grand flamboyant à proximité du bloc sanitaire. D’autres débroussent, ratissent…Un coup de pouce qui réjouit les habitants de Hnyeikiök dans le district de Fayaoué.« Ils sont venus pour nous aider pour des grands travaux que nous n’avons pas les moyens de faire » explique Kefa Wassoua. « C’est pour çà qu’on est très content d’avoir ce programme ».Les 25 militaires qui ont élus domicile à la tribu depuis lundi font partie du 1er régiment étranger du Génie de Laudun. Ils sont arrivés dans le pays, il y quatre mois et sont affectés au RIMAP de Nouvelle-Calédonie. Des légionnaires de différentes nationalités : Népalais, Mongols, Sud-Africains, Italiens…L’occasion pour eux de découvrir la culture de leurs hôtes. C’est l’un des objectifs de cette mission : « Nous faisons des travaux au bénéfice de la tribu » explique le capitaine Frédéric Lacaze, officier Brousse du RIMAP NC. « Et en contrepartie, la tribu s’engage un peu à faire découvrir le mode de vie mélanésien, le mode de vie de la tribu à notre section ».Ce jeudi, les mamans montrent à leurs invités comment confectionner le bougna et Rata, d’origine roumaine n’a pas hésité à mettre la main à la pâte : « C’est très long à préparer, il faut avoir beaucoup de patience surtout quand on coupe le taro avec le couteau en bois, et préparer les feuilles de bananier, d’abord les chauffer au feu, écraser le coeur de la feuille… Il faut vraiment de la patience ».Des activités auxquelles les militaires peuvent s'initier quand ils font une pause dans leur autre mission à Ouvéa, la construction, à la demande de la mairie, d'un monument aux morts en hommage aux volontaires des deux conflits mondiaux.Quarante à cinquante missions comme celles-ci sont organisées chaque année dans plusieurs tribus de la Nouvelle-Calédonie. La prochaine est prévue mi-août à l’Ile des Pins.