Séisme au Sud-Est des Loyauté, pas de risque de tsunami

Un tremblement de terre s’est produit ce dimanche à 12h23 au Sud-Est des Loyauté. Sa magnitude est estimée à 6,2 par le réseau de l'IRD et 6,3 par l 'Institut d'études géologiques américain . Compte-tenu de sa localisation, de sa profondeur de dix kilomètres et de sa puissance, aucun risque de tsunami pour la Nouvelle-Calédonie, rassure la sécurité civile dans un communiqué envoyé un quart d'heure après la secousse.Celle-ci a été située environ 190 kilomètres à l'Est de Tadine, à Maré. Le 10 mai déjà, un séisme avait été ressenti dans le secteur et jusque sur la Grande Terre.