Jacques Lalié jugé ce mardi pour favoritisme et travail clandestin

Le président de la province des îles comparaît aujourd'hui devant le tribunal correctionnel. Il est notamment accusé de favoritisme dans le cadre de l'attribution d'un marché public et de conventions de fonctionnement.

Natacha Lassauce-Cognard avec Valentin Deleforterie •

C'est un mois de février décidément chargé d'un point de vue judiciaire pour Jacques Lalié. Le président de la province des îles, condamné il y a quelques jours à 4 mois de prison avec sursis dans le cadre d'un accident en état d'ivresse, comparaît devant le tribunal correctionnel ce mardi 13 février. Un procès dont il avait demandé le renvoi en mai 2023.

L'homme politique doit se défendre de deux accusations de favoritisme. La première concerne l'attribution d'un marché public en 2020 pour moderniser le système informatique de la province. Un contrat d'une trentaine de millions de francs, pour lequel l'entreprise selectionnée n'était ni la moins chère, ni celle ayant obtenu la meilleure note globale.

Une fausse sous-traitance ?

La justice s'intéresse également à des conventions de fonctionnement passées entre la province et une société de communication, de 2019 à 2022, pour un montant de plus de 18 millions de francs. D'après nos informations, l'enquête souligne que les principes des marchés publics n'ont pas été respectés.

En outre, la gérante de cette société de communication, une proche de Jacques Lalié, s'est personnellement investie auprès de lui en assurant le poste de chargée de communication et des relations presse pendant un an et demi. Le parquet accuse l'indépendantiste de s'être livré, par le biais de cette collaboratrice, à de la fausse sous-traitance, en d'autres termes à du travail clandestin.

Plus d'informations à venir dans la journée ...