La province des îles misent sur 7 jeunes pour combler le déficit de médecins

C’est un nouveau départ que s’apprêtent à vivre sept jeunes originaires des îles Loyauté. Grâce à une bourse d’étude offerte par la province des îles, ils s’envoleront dans quelques jours pour Dijon, en métropole, où ils intégreront une école de prépa médecine. La concrétisation d’un pari sur l’avenir pour l’institution qui espère ainsi mettre fin à la pénurie de médecins aux Loyauté. Gros plan sur deux de ces boursiers, Océane Gorodite et Tadalo Hmae.

David Sigal, Nicolas Fasquel avec Loreleï Aubry •

A 18 ans, Océane Gorodite et Tadalo Hmae s’apprêtent à vivre leur rêve. Celui de réaliser des études de médecine, aidées par une bourse qui leur permet de partir en métropole en école dite de prépa. Une école privée, qui comme son nom l’indique, prépare et encadre les étudiants afin qu’ils aient toutes les chances de leur côtés pour réussir leur cursus. "Je suis contente, stressée et excitée en même temps. Je sais pas trop ce que je ressens, c’est compliqué à décrire." avoue Tadalo. "Moi je suis contente car c’est un rêve de petite fille… même si je suis triste aussi de quitter ma famille. Enfin, je suis heureuse de pouvoir vivre une nouvelle expérience. " explique Océane.

Pour optimiser les chances de réussite, le choix d’un encadrement en métropole

Cette expérience en classe préparatoire, qui prévoit un suivi personnalisé, a tout de suite intéressé Océane. La jeune bachelière, inscrite à l’UNC en filière scientifique, ne se retrouvait pas dans le système d’enseignement à distance proposé. "C’était très compliqué de suivre des cours sur internet. On n’était pas en présence du professeur." Tadalo ajoute "On sera beaucoup aidés grâce à la prépa que l’on va suivre au cours des six prochains mois. C’est la raison pour laquelle je préfère aller en métropole."

Devenir médecin pour "aider le pays"

Pour Tadalo, qui est originaire de l’île de Maré, devenir médecin est une évidence. Aussi loin qu’elle se souvienne, la jeune femme a toujours été encouragée par sa famille à réaliser des études de médecine. "Il y avait beaucoup de personnes malades dans ma famille, et je les ai toujours beaucoup aidées. Ils me disaient, ce serait bien que tu sois médecin plus tard!" confie t’elle. Alors forcément, obtenir cette bourse est une première étape d'importance, vécue avec responsabilité. "Presque partout on est en déficit de médecins, donc je fais tout ça aussi pour aider le pays. Il n’y a pas beaucoup de médecins, en particulier de médecins kanak."

Si elles parviennent à devenir médecins, en échange de la bourse, Océane et Tadalo devront travailler deux ans aux iles Loyauté.