Les îles Loyauté en fête à Lifou

La Foire des îles Loyauté se poursuit à Lifou. Les îles sont réunis pour faire connaître leurs produits et leurs savoir-faire.

Brigitte Whaap (S.B) •

Les îles Loyauté sont à l'honneur sur le site de Wagejen à Lifou. Depuis hier, vendredi, le pays Drehu accueille la 31e édition de la Foire des îles Loyauté. La première du genre depuis la crise sanitaire. Nengone, Drehu, Iaai et Tokanod sont ainsi rassemblés pour cet événement agricole, culturel et artisanal. L'occasion, pour les îles, de faire la promotion de leurs produits et leurs savoir-faire durant trois jours.

Un stand d'ignames à la Foire des îles Loyauté • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

Des sculptures à foire des îles Loyauté ce samedi 17 septembre 2022. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

L'Association Fashion week a fait la part belle à la mode loyaltienne.

La foire des îles à Lifou ce samedi 17 septembre 2022. • ©Brigitte Whaap / NC la 1ère

En revanche, les visiteurs sont moins nombreux qu'à l'accoutumée à cause des perturbations sur les vols d'Air Calédonie et d'un problème au niveau de l'approvisionnement en carburants sur l’île. Par conséquent, même les personnes sur place ont de la difficulté à se déplacer.