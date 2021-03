A Lifou, les futurs mariés doivent encore patienter

Françoise Tromeur •

Le nouveau calendrier de report pour les mariages coutumiers à Lifou a été annoncé ce jeudi. Les cérémonies sont en effet suspendues sur décision des grandes chefferies, vu le contexte actuel de crise Covid, de confinement, et d'impossibilité de voyager entre la Grande terre et les îles. Les districts de Gaïca et de Lössi ont décidé que les mariages d'avril et mai seront reportés à septembre et octobre 2021. Ceux qui étaient prévus dans le Wetr en avril sont quant à eux annulés.

Déjà reportés

Le conseil coutumier de l'aire drehu prévient : «selon l'évolution de la crise sanitaire, les décisions coutumières risquent d'évoluer dès prochainement dans nos trois districts.» L'an dernier déjà, la pandémie avait mis un coup d'arrêt à la saison des mariages coutumiers prévus à Lifou, qui avaient été reportés à cette année.