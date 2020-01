Crash aérien : début de l'enquête du BEA

©nouvellecaledonie

Le déroulement d'une enquête sécurité

les témoignages,

les dossiers de l'équipage, de l'aéronef,

les éléments de la préparation du vol,

les conditions météorologiques,

ou encore les éléments liés au contrôle du trafic aérien (transcriptions des radiocommunications, trajectoire radar).

Sur le site du BEA , il est décrit la procédure de l'enquête sécurité.Le travail d'observation sur site (manipulation des surfaces ou des commandes de vol, examen préliminaire du ou des moteurs) est complété par un examen détaillé du cockpit, panneaux d'alarmes, positions des sélecteurs et commandes.Lorsque la décision d'effectuer un prélèvement d'une pièce est prise, il convient de prendre toutes les précautions afin de ne pas altérer des indices utiles aux travaux d'enquête.Les enquêteurs agissent en concertation avec les représentants de l'autorité judiciaire. Ils peuvent aussi demander l'autopsie ou exploiter les rapports d'autopsie.Enfin, les enquêteurs recueillent également tous les éléments factuels liés à l'événement, tels :Dans le cadre de l'aviation générale, la collecte des indices est souvent succincte et rend difficile la poursuite de l'enquête (peu ou pas de témoins, aéronefs rarement pourvus d'enregistreurs, évolution en espace aérien non contrôlé, peu ou pas d'enregistrement des communications et des trajectoires radar, documents liés à la préparation du vol non archivés ou souvent détruits).