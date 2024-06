Crise en Nouvelle-Calédonie. Des chefferies de Lifou annoncent "un plan de sécurisation" pour protéger les infrastructures de Wé

Partager :

A Lifou, les chefferies de Luecila, Qanono et Hnasse ont décidé de s'unir et s'organiser pour protéger les infrastructures concentrées à Wé. Elles ont annoncé vendredi la mise en place de barrages pour sécuriser les trois tribus qui abritent des commerces, les locaux de la province des Iles ou encore les stations-service. Une mesure qui fait suite à une multiplication des vols et des actes de vandalisme.

Quartiers bouclés, surveillance de magasins ou de station-service, rondes… Depuis sept semaines, des initiatives sont prises à travers la Calédonie dans le but d'éviter les exactions et les atteintes aux biens. A Lifou, les chefferies des tribus de Wé ont annoncé vendredi "un plan de sécurisation" de cette zone. Faire respecter le couvre-feu en fermant les accès Dans un communiqué, elles énumèrent des mesures "effectives à partir de ce samedi et qui resteront en vigueur jusqu'à nouvel ordre". Les habitants sont priés de respecter strictement les horaires du couvre-feu de 20 heures à 6 heures, à l'exception des équipes de garde et des véhicules d'urgence.

Les activités ("commerces, nakamal, bingo, etc") doivent être terminées "au plus tard à 19 heures".

"Pour optimiser la sécurité et veiller au respect du couvre-feu", les trois axes routiers qui permettent d'accéder à Wé "seront fermés à partir de 20 heures et rouvriront à 6 heures le lendemain".

Par conséquent, les chefferies des tribus de Wé font savoir que trois barrages sont mis en place et surveillés en permanence, à Waihmenë, Qanono et Hnassé.

Elles annoncent enfin que "des brigades de surveillance tribale organisées" sont instaurées sur ces barrages et que des rondes vont avoir lieu sur les sites jugés sensibles. Protéger le centre névralgique de l'île Pourquoi ce dispositif ? "Des incidents sont malheureusement à déplorer maintenant sur Drehu" et aux yeux de ces autorités coutumières, ils "prennent de plus en plus d'ampleur". Or, Wé représente le centre névralgique de Lifou, dans le sens où cette zone concentre "la plupart des infrastructures sensibles qui animent et dynamisent l'île" : la mairie, l'hôtel de province, des commerces, la centrale de production électrique, l'hôpital, le port ou encore le dépôt de carburant.

