Crise en Nouvelle-Calédonie. Le soulagement des habitants de Lifou après la reprise des vols vers Nouméa

Après 12 jours d'arrêt, les vols pour Lifou ont repris ce vendredi 5 juillet 2024. Un soulagement pour les passagers. La piste de l'aérodrome de Wanaham avait été dégradée le 22 juin dernier et avait nécessité la suspension de toutes les rotations aériennes entre l'île et Nouméa.

Les passagers étaient de retour à l'aérodrome de Wanaham ce vendredi. Ils étaient 350 au total pour ce chassé-croisé entre Nouméa et Lifou, avec trois rotations réalisées au cours de la matinée.

Parmi ces premiers voyageurs, beaucoup travaillent dans la capitale. "Je suis bloqué à Lifou, depuis les deux semaines de vacances, donc je suis content de revoir les collègues au travail, de voir l'état des maisons et de voir la famille", raconte ce passager. "On était partis pour du travail coutumier et on a été bloqués là-bas, ajoute un autre. On est content de revenir sur Nouméa parce qu'on a les enfants et les petits-enfants."

Des vols supplémentaires ce week-end et la semaine prochaine

Air Calédonie, de son coté, assure une reprise normale de ses vols, à court, moyen et long terme. "Ce week-end, notamment pour le deuxième tour des élections, nous avons rajouté des vols supplémentaires", détaille Marion Gentelet, directrice commerciale d'Air Calédonie. "Nous avons prévu dès la semaine prochaine, deux voire trois vols par jour sur Lifou, au lieu d'un seul comme nous avions avant les événements de la piste inexploitable."

Pas de fret

Pour l'instant, le service de fret n'est pas accessible. "C'est très pénalisant pour nous, comme pour nos clients. Mais nous avons mis en place quelques organisations spécifiques pour les entreprises qui ont des colis à faire envoyer."

Quatorze rotations pour Lifou la semaine prochaine

La semaine prochaine, quatorze rotations sont prévues pour Lifou, sept vols par semaine pour Maré, trois rotations pour Ouvéa et deux pour l'île des Pins.

À noter que le parking de l'aérodrome de Magenta est toujours fermé au public. Les voyageurs y accèdent à pied. Sécurité oblige, le site est encore placé sous surveillance militaire.

Le reportage de Mirna Kilama, Carawiane Carawiane et Nicolas Esturgie :