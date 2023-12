Cyberattaque : la province des îles Loyauté travaille à restaurer ses systèmes

Victime d’une cyberattaque dans la nuit du 7 au 8 décembre, la province des Îles a refusé de payer la rançon réclamée.

Clarisse Xowie Watue (Caroline Moureaux) •

Trois jours après la cyberattaque qui a complètement paralysé les services de la province des Îles, la situation reste délicate ce lundi soir. La rançon de 110 millions de francs réclamée par les pirates n'a pas été payée. Les services informatiques espèrent un retour à la normale rapide.

Rançongiciel

Le service informatique de la province des Iles travaille sans relâche depuis vendredi, week-end compris, pour résoudre les problèmes engendrés par la cyberattaque.

L’institution a été victime de ce qu’on appelle un "rançongiciel". Il s’agit d’un logiciel qui bloque l’accès à tous ses fichiers. Le paiement d’une rançon est réclamé pour en obtenir de nouveau l’accès.

L’aide d’experts

Les agents provinciaux bénéficient de l’appui de l’ANSSI, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et du gouvernement récupérer le maximum de données et renforcer la sécurité du système informatique de la province.

" Avec l’appui également d’une équipe experte en sécurité, nos services ont fait des progrès significatifs dans la restauration de l’accès à notre système d’information" explique Wacapo Taïn, directeur du numérique et des systèmes d’information de la province des Iles. "Les services essentiels sont en cours de rétablissement et nos équipes continuent de travailler pour garantir un retour à la normale aussi rapidement que possible".

Des conséquences

Des services en mode dégradé ont été mis en place durant le week-end dans les centres médico-sociaux des îles pour que les services de santé soient accessibles à la population.

Autre conséquence de la cyberattaque, la commission des finances de la province prévue ce mardi 12 décembre a été reportée à mercredi.

Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de cette cyberattaque.