Un jardin d'insertion professionnel pour les jeunes de Lifou

À Hnacaöm, à Lifou, le premier jardin d'insertion professionnel de la province des îles a été créé.



Dave Waheo-Hnasson et Philippe Kuntzmann avec L.C •

©nouvellecaledonie

Au total, plus de 700 plants d'ignames sur les terres de la famille Wacapo. Ici, on forme des jeunes très éloignés de l'emploi. Objectif provincial :"Pour moi, l'agriculture ça mène à tout, c'est un gros boulot mais c'est depuis notre enfance que l'on a commencé à utiliser la terre et pouvoir nourrir la petite famille" confie Marc Atrea.L'éxécutif provincial, via ce programme nommé PIFEL, veut aussichez les jeunes."On a enclenché justement avec le PIFEL. C'est un programme valorisant le travail humain vers l'économie locale. Ce qui est important dans le programme, c'est justement l'humain et son travail" explique Charles Juin, le directeur de l'EPEFIP, l'Établissement Provincial de l'Emploi, de la Formation et de l'Insertion Professionnelle pour les Îles."Outre les techniques de plantation, les techniques agricoles qui sont vraiment liées ici aux Îles Loyauté, à Lifou, on fait aussi un tronc commun où il y a du français, des mathématiques et de l'économie pour que les jeunes puissent être autonomes" explique à son tour, Félix Saume, formateur.Le programme PIFEL représente une enveloppe de plus de. L'an prochain, ce dispositif sera étendu à Maré puis à Ouvéa.