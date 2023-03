Lifou : des parents d'élèves se sont mobilisés pour le retour du transport scolaire

Des familles de Lifou ont exprimé leur mécontentement, ce lundi à Wé, face à la suspension du service de transport scolaire. Une solution ponctuelle a été trouvée, pour une partie des enfants. Explications.

Face à une situation compliquée, les habitants ont bougé. Leurs enfants sont privés de transport scolaire depuis deux semaines. Les transporteurs réclament en effet une revalorisation de leurs prestations. Ce lundi 13 mars, les parents des enfants de Hapetra, Drueulu et Hnaman se sont rassemblés à Wé pour exprimer leur mécontentement auprès des élus.

"Ça fait trop longtemps qu’ils sont sur les routes, nos enfants qui font du pouce…", expliquait Thérèse Hnanganyan, au nom des parents. On vient dire qu’on est mécontents et que, pour la sécurité et l’équilibre de l’enfant au niveau scolaire, on aimerait qu’ils se penchent très sérieusement sur notre problème."

Robert Xowie, maire de Lifou, rappelait pour sa part le contexte : "Le marché du transport / ramassage scolaire au niveau de la commune va jusqu’en 2025. Dès 2025, il faudra repositionner les appels d’offre pour quatre ans à partir de 2026."

Début de solution

A l’issue d'une rencontre avec la municipalité et la caisse des écoles, les parents se sont dits soulagés. Evoquant une solution pour assurer le transport des enfants entre Drueulu et Wé. "On a pu rencontrer le maire, qui a pu solutionner le problème en trouvant un accord avec un autre transporteur, qui puisse assurer la ligne défaillante", a relaté Charles Qenegei, parent d’élève du district de Gaïca. Une solution en partie immédiate. "Les enfants de Drueulu pourront être transportés par la nouvelle ligne. Par contre, les enfants de Hapetra et de Hnaman vont continuer, d'ici les deux-trois jours, à être transportés par les parents, en attendant l'arrivée des techniciens de la DI3T pour examiner les bus qui seront mis à la disposition de cette ligne."