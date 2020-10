Lifou : la caravane des loisirs séduit les plus jeunes

Un centre de vacances itinérant, c’est le concept porté par « la caravane des loisirs ». Proposée par le service jeunesse de la province des Iles, elle sillonne les tribus de Drehu et offre des activités ludiques aux plus jeunes.

Clarisse Watue (AM) •

Caravane des loisirs Lifou tribu de Hnacaöm

Aprèsce lundi, ce mardi, la caravane des loisirs a fait escale à la tribu de Hnacaöm. Âgés de, les filles et garçons de la tribu du nord de l’île, ont pu profiter des activités qui leur étaient proposées gratuitement, pour leur plus grand plaisir.

Écoute et orientation

©Clarisse Watue / NCla1ere

Rendre accessible

Caravane des loisirs Lifou reportage

Au programme : diverses activités ludiques, dont le Caracaca, un jeu qui demande agilité et dextérité.« Un enfant, par le biais des jeux va développer son écoute et son orientation », précise Georges Haocas, référent de la caravane des loisirs.Les neuf petits participants ont savouré cette matinée ludique organisée par Marie Masso, relais entre les responsables de la caravane des loisirs et les habitants de Hnacaöm. La professionnelle s’occupe toute l’année des enfants de la tribu, en dehors des vacances scolaires.« C’est une très bonne chose, parce qu’ils viennent en renfort auprès de nous qui travaillons dans les tribus. Ça rassure aussi les parents, qui savent qu’il y a une équipe derrière nous ».Un dispositif itinérant lancé l’an dernier par le service jeunesse de la province des Iles. Objectif : rendre accessible de nombreuses activités, à l’ensemble des enfants de Drehu. « Nous on arrive dans le temps libre des enfants, pour pouvoir proposer des activités innovantes autres que le football et le volleyball, qui sont les activités phares », poursuit Georges Haocas.Ce mercredi après-midi, l’autocar poursuit son périple. L’équipe se rendra du côté de la tribu de Thuahaik.