Lifou : un parfum de vanille plane sur Mou ce week-end

Depuis vendredi, les amateurs de vanille sont à la fête à Mou. Si la saison n'a pas été très bonne en termes de météo, les producteurs de Lifou sont fidèles au rendez-vous.

Pas facile d'organiser la Fête de la vanille cette année à Mou. Les vanilleraies de la tribu ont subi de plein fouet les mauvaises conditions climatiques, résultat : une saison un peu morne. Mais qu'importe, les organisateurs n'ont pas baissé les bras pour maintenir ce rendez-vous annuel, qui se déroule depuis vendredi jusqu'à dimanche.

"Un honneur de mettre en valeur notre tribu"

"La fête de la vanille c'est avant tout la fête de notre grand chef, Evanes Boula, explique une organisatrice. Donc c'est un honneur pour nous de travailler pour mettre en valeur notre tribu, mais aussi la vanille. La vanille est arrivée dans la tribu avec l'Evangile donc elle représente toute l'histoire de notre chefferie. Pratiquement tout le monde en cultive ici à Mou."

Gousses odorantes

Simon est l'un des plus anciens producteurs de la tribu. Il travaille "au naturel" comme il aime le dire et il prend son temps pour obtenir des gousses très odorantes. Une odeur dont il ne se lasse jamais. "Vous savez quand on rentrera dans les vanilleraies, l'année prochaine, eh bien les gousses qu'on a oubliées de cueillir ou de travailler on les sentira dans la vanilleraie et on pourra les retrouver à l'odeur."

Mets délicieux

Il n'y a pas que les producteurs qui partagent leur amour de la gousse odorante. Il y a aussi ceux qui transforment la vanille en des mets délicieux. Comme des gâteaux ou des merveilles... De quoi donner l'eau à la bouche aux nombreux visiteurs qui sont attendus tout ce week-end à la tribu de Mou.