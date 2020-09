Parcours croisés au lycée des Iles

A l’occasion de la semaine de l’orientation, une vingtaine d’intervenants, essentiellement des Loyaltiens, partagent leurs expériences avec les élèves du Lycée des Iles. Des parcours variés, de l’enseignement à l’audiovisuel, en passant par l’archéologie.

Clarisse Watue (C.C.) •

Nunë Luepak

Des choix courageux

Jonathan Taoupoulou

Des exemples de réussite

Le programme des cours a été chamboulé au Lycée des Iles Williama Haudra à Lifou, où se déroule la. Les élèves de 1ère, de Terminale et des filières Bac Professionnel ont la chance de bénéficier du retour d’expérience de leurs aînés, comme celui de Nunë Luepak, réalisateur de films et originaire de la tribu de Traput à Drehu.Devant une vingtaine de lycéens, il détaille les différents corps de métiers qui gravitent autour de sa profession. Ce jeune autodidacte est à la tête d’unequ’il a lui-même créée. Un parcours exemplaire mais loin d'être évident.Dans le pays, les artistes, tels que les réalisateurs, n’ont aucun statut en Nouvelle-Calédonie. « On a des salaires qui sont un peu en dents de scie. On n’a pas de retraite, on n’a pas de sécurité sociale… C’est un métier qui n’est pas facile mais cela fait du bien aussi de ne pas toujours rester dans le confort. Il faut aller chercher les contrats, cela fait partie du travail de réalisateur et de producteur. »Un parcours qui inspire Jacques Sinyeue, en classe de 1ère STMG. « Dans le domaine de la réalisation, il y a plusieurs autres métiers qui sont ouverts », relève le jeune homme, très intéressé par la profession.Dans une autre classe, l’intervention de Jonathan Taoupoulou, actuellement éducateur sportif à la Province des Iles interpelle les élèves. Son enfance a été marquée par les Evénements et sa scolarité n'a pas été un long fleuve tranquille. « Il n’a pas été scolarisé pendant deux ans, mais malgré cela, il a réussi à percer dans sa vie », constate Icica Qaeze, lycéen.La semaine de l’orientation se poursuitau Lycée Williama Haudra.