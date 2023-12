Province des îles : renouvellement de la convention d'éducation prioritaire avec Sciences Po Paris

Les élèves boursiers du lycée des îles Williama-Haudra, à Lifou, pourront continuer de postuler à Sciences po Paris. La convention d’éducation prioritaire déjà en oeuvre a été renouvelée, ce mardi 19 décembre 2023. Elle a été signée par le président de la province des îles Jacque Lalié et le vice-recteur Didier Vin-Datiche.

Clarisse Xowie Watue (Édité par Alix Madec) •

Ils pourront continuer à s’inscrire et à postuler à Sciences po Paris. Les élèves boursiers du lycée des îles Williama-Haudra de Lifou, auront accès aux concours d’entrée de l’université de recherche dans l’hexagone. C’est déjà le cas depuis 2009, grâce à une convention d’éducation prioritaire. Elle permet aux professeurs de préparer et d’aider les élèves qui le souhaitent, à ces épreuves d'entrée.

Ce mardi 19 octobre 2023, la convention a été renouvelée pour six ans. Elle a été signée par le président de la provinces des îles, Jacques Lalié et le vice-recteur Didier Vin-Datiche.

"On doit leur donner les moyens de réussir"

Un dispositif précieux pour le président de la province des îles, qui souhaite donner accès à une école prestigieuse, pour tous les élèves. "Jusqu’ici Sciences po, ça concerne souvent des familles beaucoup plus aisées. Notre volonté politique s’inscrit dans le réajustement, au niveau des compétences et de la qualité des jeunes. Pas seulement ceux qui ont les moyens. Ceux qui n’en ont pas, on doit leur donner les moyens de réussir", explique Jacques Lalié.

Pour l’heure, six lycées de Nouvelle-Calédonie sont partenaires, dont le lycée des îles. Un septième établissement scolaire doit faire son entrée l’année prochaine. Depuis la signature de cette convention en 2009, 38 élèves ont bénéficié du dispositif.