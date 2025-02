Hôtel Wadra Bay : que deviennent les futurs salariés du site à Lifou ?

Porté par la province des Îles et présenté comme l'un des hôtels les plus luxueux de Nouvelle-Calédonie, le Wadra Bay n'a toujours pas ouvert ses portes. Terminé depuis bientôt deux ans, le complexe reste désespérément en attente, comme la cinquantaine de personnes engagées pour y travailler.

A l'entrée du Wadra Bay à Lifou, difficile de reconnaître un hôtel cinq étoiles. Sosanie Thihmana, une habitante de la tribu de Xodrë, a une promesse d'embauche au sein de l'établissement. Elle attend toujours depuis deux ans et cache difficilement son amertume, devant l'état du site où la nature reprend ses droits.

"Vous voyez les feuilles et les fleurs qui ont poussé, c'est malheureux parce qu'au début de la construction il n'y avait pas tout ça. On voit que l'hôtel est bien abandonné", souffle-t-elle. Pour un poste d'agent d'entretien en 2022, la direction l'a pourtant bien formée pendant un an.

Aujourd'hui sans emploi, Sosanie vend des robes popinée dans son atelier, toujours sans aucune nouvelle d'une ouverture prochaine du Wadra Bay. "C'est quand même dommage d'en arriver là. On a fait deux ans de formation et on attend toujours l'ouverture de l'hôtel", confie-t-elle.

Une ouverture en mars ?

A quelques centaines de mètres, Mareta aussi doit travailler au Wadra Bay. Alors pour vivre avec deux enfants, elle assure des contrats de jardinage et vit avec 50 000 francs par mois.

"C'est dommage parce qu'on croyait commencer à travailler mais avec les évènements qui se sont passés, on attend toujours. Je croise toujours les doigts pour que l'hôtel ouvre un jour", espère la jeune femme.

Comme Mareta et Sosanie, 50 personnes des tribus des alentours doivent travailler au Wadra Bay. Contactée, la province des Îles Loyauté annonce que l'ouverture est repoussée au moins à fin mars en raison de difficultés financières.

Une date sans cesse repoussée

Depuis sa présentation en grande pompe aux autorités coutumières fin 2023, le projet hôtelier ne cesse de voir son ouverture repoussée. Initialement attendu en 2021, le complexe de Mou a pris énormément de retard. Sur le site internet d'Intercontinental, qui évoque notamment des villas "disposant d'un lit Super King, d'un salon et d'un jacuzzi extérieur privé", impossible de réserver une chambre pour le moment.

Chiffré à cinq milliards de francs, l'hôtel devait aux dernières nouvelles ouvrir début décembre 2024 pour une marche à blanc. C'est ce qu'avait annoncé Jacques Lalié, peu avant son départ de la présidence de la province des Îles dans la foulée, suite à sa condamnation par la justice.