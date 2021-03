Semaine sainte : l’école pastorale de Béthanie à Lifou sur la toile

Clarisse Watue et Carawiane Carawiane (AM) •

Modem installé, connexion effectuée, le direct sur Facebook peut commencer. Ce mercredi matin, c'est chez la famille Tidjine que la méditation de l’école pastorale de Béthanie a lieu. Une méditation organisée dans le cadre de la semaine sainte avant les célébrations de Pâques. Depuis lundi, les internautes peuvent suivre en direct sur la page pendant trente minutes, des chants et messages bibliques.

Le reportage de Clarisse Watue et Carawiane Carawiane :

Le confinement ne doit pas être un frein à la diffusion de l’Evangile. C’est ce qui a motivé les étudiants pasteurs à créer une page Facebook. « Ça vient d’un besoin qu’on a ressenti entre nous ici la communauté, de se retrouver autour de la parole. On a eu l’idée de partager cela avec nos familles et amis confinés sur Nouméa et dans le pays, mais aussi ceux qui sont en Métropole », assure Billy Wetewea, professeur au sein de l’école pastorale.

Actuellement, 9 étudiants suivent leur cursus au sein de l’établissement. Un centre qui depuis 159 ans, forme les pasteurs du territoire. Une formation qui devrait aussi passer par l’apprentissage des nouveaux outils de communication, car Béthanie a bien l’intention de conserver sa page facebook. « Cela permet de faire la publicité sur notre centre de formation et surtout, de continuer à propager la parole », précise le pasteur Jacky Cawidrone, directeur de l’école pastorale de Béthanie.

La convention protestante ayant été annulée, l’école pastorale propose de suivre en direct depuis sa page Facebook le culte de Pâques, ce dimanche. Une page qui comptabilise déjà près de 500 abonnés.