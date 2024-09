VIDEO. A Lifou, malgré la crise, l'hôtel Wadra bay annonce une marche à blanc en septembre

Le projet de l'hôtel de luxe Wadra bay est mené depuis cinq ans. L'hôtel n'a toujours pas ouvert ses portes mais le président de la province des Îles assure que ça sera bientôt le cas. Aux îles Loyauté, la situation des hôtels reste catastrophique faute de touristes.

Malgré la crise, les portes de l'hôtel Wadra bay se sont ouvertes aux visiteurs et curieux, à Lifou, ce mardi. Cinquante bungalows sont destinés à la réservation pour les touristes. Jacques Lalié, le président de la province des Îles, assure que l'exploitation de l'hôtel par le groupe Intercontinental est toujours d'actualité : "C'est un partenaire qui, pour le moment, reste", dit-il.

La province des Îles a investi plus de 5 milliards de francs dans ce projet, et l'objectif numéro un demeure l'ouverture de l'établissement. Normalement, une marche à blanc devrait démarrer fin septembre. Une ouverture attendue depuis 2021 et une marche à blanc (phase de test) déjà annoncée fin 2023. "C'est un projet qui dure depuis 5 ans, qui coûte cher, il faut absolument qu'on puisse l'exploiter", admet Jacques Lalié.

Une situation catastrophique

Pour les autres complexes hôteliers des Loyauté, la situation est catastrophique. Le paradis d'Ouvea est placé en redressement judiciaire, l'hôtel le Beaupré, le Nengoné Village et le Drehu village sont sous une procédure de sauvegarde.

Cependant, des opérations sont menées pour que les touristes reviennent. Actuellement, les tarifs des nuitées sont divisés par deux. "Les touristes n'ont pas à s'inquiéter. À Lifou, on n'a toujours donné cette image du sourire, accueillant, c'est notre outil de travail. On dit souvent : on n'a pas le nickel mais le tourisme" conclut Romain Patel , directeur de l'hôtel Drehu Village.