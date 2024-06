VIDEO. Élections législatives 2024 : Comment s'organisent les élections législatives à Lifou ?

11 000 électeurs sont appelés à se rendre aux urnes ce dimanche 30 juin pour le premier tour des élections législatives anticipées, à Lifou. Ce vendredi,à 16 heures, près de 800 personnes ont envoyé leur procuration.

À quelques jours du premier tour des législatives, les agents municipaux aidés par les jeunes des services civiques sont à pied d'œuvre, à Lifou, ce vendredi. Rassemblés dans la salle de délibération, ils vérifient les listes d'électeurs et recensent le matériel de vote. L'île dispose de tout le matériel de vote nécessaire, tout comme à Tiga, l'île voisine.

11 000 électeurs

11 000 électeurs sont attendus aux urnes, répartis dans les 28 bureaux de vote de Lifou. Afin de préparer au mieux ces élections tous les agents communaux sont mobilisés : "C'est une obligation de la commune de préparer les élections", atteste Martin Wazizi, secrétaire général de la mairie de Lifou.

L'objectif est que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Comme il n'y a plus de transport aérien, du fait que la piste de l'aérodrome a été endommagée, ni maritime (le Betico étant en carénage), près de 800 procurations ont été faites, à 16 heures, ce vendredi. "Vu les délais serrés par rapport aux élections, on a eu des difficultés à les recevoir. Mais avec les moyens dématérialisés, on a pu les avoir", explique Martin Wazizi.

