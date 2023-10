VIDEO. Hélène, centenaire à la mode de Lifou

Hélène Waidremu, 101 ans, apprécie de vivre toujours chez elle. Sur l'île de Lifou, dans une petite maison en bois bordant la magnifique baie de Chateaubriand. Une réalité rendue possible par l'engagement de sa fille.

Je suis ici dans ma maison et ma fille est venue pour me garder, elle fait la cuisine pour me nourrir !

Mado Kecine, elle-même âgée de 78 ans, l'a prise en charge voilà quelques années.

Je me lève pour son petit-déjeuner. Je prépare à manger. Je la prépare pour la baigner. On va à l'aube pour ramasser les feuilles… Des fois, ça me gêne, parce que je suis toute seule, avec mon fils. Mais j'ai bien décidé. Je suis sa fille, je me suis engagée à la garder à la maison.