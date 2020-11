Violents incidents à Maré et appels au calme

Nous l'évoquons depuis hier soir : des exactions ont eu lieu à Roh, dans le district maréen de Guahma. L'installation d'un étudiant pasteur serait à l'origine de ces tensions. Un gîte a été incendié, et une partie des habitants ont quitté la tribu. L'EPKNC comme l'Etat appellent au calme.

Un pasteur ne peut pas s’autoproclamer pasteur d’une paroisse comme ça, même si c’est chez lui. Le seul qui est autorisé à faire ce travail, c’est le comité régional ou le département des ministères. - Var Kaemo, président de l’EPKNC

L'Eglise appelle au calme

Le haut-commissariat aussi

Déploiement de gendarmes

Habitants déplacés

En ce début de semaine, desont été commises à Roh, dans le district de Guahma, au Nord de Maré. Lesqui circulent sur les réseaux sociaux montrent ainsi une maison brûlée et deséchangés.Selon led'un habitant de la tribu, deux personnes auraient été blessées ; trois habitations et une voiture auraient été incendiées ; d’autres maisons et véhicules auraient été saccagés.Alors que d’après la, ce sont une maison, une voiture et un bateau qui auraient brûlé. «Des tensions sont apparues […] suite à la désignation d’un pasteur. Depuis ce lundi 2 novembre, [elles] se sont traduites par desqui ont occasionné des(dégradations, destructions et incendies) et une personne a été légèrement blessée», décrit le haut-commissariat dans un communiqué diffusé ce mardi après-midi.En outre, nous avons appris l’incendie du gîte Seday. Les gérants de l’établissement auraient quitté les lieux dès lundi pour se réfugier à un autre endroit.Ces faits sont survenus dans un contexte de divisions, au sein de la tribu, quant à l’d’un étudiant pasteur dans la paroisse de Roh. Il n’aurait pas suivi les directives de l’, l’Eglise protestante de Kanaky Nouvelle-Calédonie.Le pasteur Var Kaemo, président de l’Eglise, et son équipe ont passé une bonne partie de la nuit dernière et de la journée d’aujourd’hui en gestion de crise. Dans cette affaire, l’étudiant pasteur aurait l’d’une partie de la tribu de Roh et de la grande chefferie de Guahma. Ce que nous n’avons pas pu vérifier aujourd’hui avec les autorités coutumières.L’Eglise évangélique en appelle au calme et au. «Je suis prêt à aller discuter de ça. Si il faut aller discuter avec les chefs ou les autorités coutumières, le bureau de l’Eglise est toujours ouvert», répète le pasteur Var Kaemo. «Si j’ai un appel à faire, c’est de dire à tous ceux qui m’écoutent qu’on est frères. On a des responsabilités différentes, et dans ces différentes responsabilités, on est appelés à semutuellement.»Laurent Prévost aussi, «appelle chaque partie au calme et à la responsabilité dans le respect de la loi afin d’éviter de nouveaux incidents et dommages». Ce mardi soir, on compte plusieurs dizaines de gendarmes à Maré.«Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a demandé au commandant de la gendarmerie nationale le déploiement des pour préserver lades biens et des personnes», décrit le communiqué de l’Etat, «avec le renfort dede gendarmeset de l’antenne du. Par ailleurs, des enquêteurs de lade Nouméa sont d’ores et déjà sur les lieux pour diligenter des procédures judiciaires, qui sont menées sous l’autorité dude la République.»Une situation suivie de très près par toutes les autorités concernées. Par sécurité,de Roh ont été déplacés. Certaines familles attendaient ce soir de rallier Nouméa. Elles ne se sentent plus en sécurité à Maré.