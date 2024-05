Maré célèbre sa 31e fête de l'avocat

C'est un lieu aux mille couleurs et senteurs. À la tribu de Nece, dans le Nord-Ouest de l'île de Maré, les étals dévoilent aux visiteurs le fruit "star" du moment : l'avocat.

Cela fait plaisir ! Avec l'agrément "bio" ou sans l'agrément, peu importe. On sait que ce sont des fruits d'ici. Cela donne une confiance et une preuve de qualité !

A Maré, c'est l'agriculture traditionnelle et familiale qui prime. Les producteurs locaux partagent leur fierté de cultiver l'avocat aux multiples vertus, mais ils présentent aussi leurs autres produits du terroir et leurs savoir-faire.

On n'a pas d'aussi beaux fruits. Et puis, on n'a pas toutes ces catégories de fruits et légumes. C'est extraordinaire !