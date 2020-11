Maré: le calme est revenu, mais la situation reste tendue

Des cases et des voitures incendiées, un gîte brûlé hier, des familles évacuées. A Maré, depuis le début des exactions lundi après-midi, le calme est revenu sur l’île même si l’atmosphère semble toujours tendue sur place. Une enquête est en cours.

Medriko Peteisi (S.C.) •

Faciliter les choses

Ils n’ont plus rien chez eux, ils ont tout perdu.

- Maryline Sinewami

Le gîte Seday incendié

L'installation d'un pasteur

Une enquête ouverte

Lesde la tribu de Roh, comprenant deux grandes familles et leurs soutiens vont être transférées sur Nouméa. Des conditions d’évacuation restées. D’autres familles, n’ont pas attendu pour quitter l’île, certaines ont déjà pris l’avion dès hier.Il faut dire que la tension est toujours présente sur l’île. « Ils n’ont plus rien chez eux, ils ont tout perdu, on essaie de leur faciliter les choses en tentant au moins de les rapatrier », raconte Maryline Sinewami, maire de Maré.Selon nos informations, les gérants du gite Seday ont eux aussi décidé de quitter l’île. Ils disent avoir tout perdu. Leur établissement, leur maison et leur véhicule ontété incendiés hier après-midi.Unesont toujours sur place pour assurer la sécurité sur l’île. D’autres habitations ont été brûlées ou démantelées dans la tribu de Roh depuis lundi. Des exactions suite à l’installation d’un étudiant pasteur dans la tribu qui n’a pas fait l’unanimité.A Maré, le calme serait revenu ce matin. Une enquête a été ouverte, elle a été confiée à la brigade de recherches de Nouméa. Le procureur de la République souligne que le « ministère public entend faire identifier et poursuivre les auteurs des infractions graves commises ces derniers jours à Maré. »