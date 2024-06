VIDEO. Crise en Nouvelle-Calédonie : l'île de Maré solidaire avec la Grande-Terre

1 000 colis en provenance de Maré ont été distribués aux familles de Nouméa, ce jeudi 6 juin au port autonome. Une solidarité bienvenue, après les émeutes et blocages des dernières semaines. Une opération organisée par la commune de Maré, qui met du baume au cœur aux habitants de l'agglomération de Nouméa.

Un conteneur rempli de denrées alimentaires. Il a été envoyé par les habitants de Maré, et financé par la commune. Première opération du genre, après trois semaines de blocage. Elle redonne du baume au coeur des habitants de Nouméa. "Je suis très contente… ce sont des ignames et ça aide beaucoup", révèle Josephine Boula.

Plusieurs rotations vers et depuis les îles Loyauté

Les colis sont déposés au sol, dans un grand parking. Plusieurs tas sont disposés par ordre alphabétique. Une fois le colis récupéré, il faut montrer sa pièce d’identité pour validation. Une organisation qui fonctionne, grâce au personnel de la commune de Maré et des élus. Environ 1 000 colis ont pu être stockés dans trois conteneurs. Une solidarité qui fait du bien, en ces temps difficiles. "Il y a des légumes, des patates, ça aide pour la maison", se réjouit une calédonienne.

La Compagnie maritime des îles, transporteur, a mis en place plusieurs rotations vers les îles Loyauté et l’île des Pins. L'occasion d'envoyer et de recevoir des colis. Une activité de fret supérieure à la normale. "C'est le triple de d'habitude, on doit être à une trentaine de tonnes, de retour des îles vers Nouméa. Habituellement on a un demi-conteneur, au lieu de trois pleins aujourd'hui", indique de son côté Thomas Quiros, directeur de la CMI.

Le hangar de la Compagnie maritime des îles, à Nouméa, ne désemplit pas. Les familles des îles et de la Grande Terre multiplient les envois de colis pour leurs proches. Lundi prochain, une rotation est programmée, cette fois-ci, vers les îles Loyauté.