Assises : suite et fin du procès pour meurtre en février 2019, à Ouvéa

Plaidoiries et réquisitoire attendus ce jeudi après-midi, au palais de justice de Nouméa. La session d’assises s’achève avec la deuxième et dernière journée du procès d’un homme jugé pour meurtre. Les faits remontent au 28 février 2019, à Ouvéa.

Natacha Lassauce-Cognard (Françoise Tromeur) •

Un fusil à répétition manuelle, avec des munitions de calibre 20,70 mm. Ce jeudi 8 juillet en matinée, aux assises, les experts balistiques ont défini le type d’arme utilisé ce 28 février 2019, à la tribu d’Ohnyat. L’accusé avait les traits tirés, au deuxième jour de l'affaire. Interrogé par la cour, il s’est expliqué sur les faits.

"Le réflexe de peur s'est engagé"

Alors qu’il va jeter un chat mort à la mer, armé de sa carabine chargée, il rencontre son voisin, relate-t-il. Lui demande ce qu’il fait là. Son interlocuteur ne répond pas, s’avance. L’homme aujourd’hui accusé tire. Il recharge son arme et tire une seconde fois. Il reconnaît avoir fait feu à sept mètres de distance. "C’est le réflexe de peur qui s’est engagé."

Selon le médecin légiste, la victime est décédée suite à une lésion du petit bassin, ce qui a entraîné un choc hémorragique. Seule une transfusion sanguine aurait pu la sauver, ce qui était impossible sur cette île des Loyauté.

"Il y avait d'autres solutions"

Maître Martin Calmet, l’avocat de la partie civile, demande à l’accusé si c’est normal de vouloir se faire justice soi-même. Et pourquoi il n’a pas appelé les gendarmes, s'il se sentait menacé. "J’avais pris une arme pour me protéger car j’avais déjà été agressé par la victime et j’avais fini à l’hôpital, je ne voulais pas terminer à la morgue", répond l’accusé. "Si c’était à refaire ?", questionne le même avocat. Il répondra qu’"il y avait d’autres solutions".

Cette ligne de défense interpelle l’avocate générale. Isabelle Fuhrer lui rappelle les propos d’un témoin : il l’avait entendu dire "qu’il allait faire du mal" à son voisin, "qu’il allait le tuer".

"J'ai perdu ma crédibilité"

Maître Julien Marty, l’avocat de la défense, demande à son client : "Oui ou non, aviez-vous l’intention de tuer la victime ?" "Je ne voulais pas en arriver là, je ne voulais pas ôter la vie à quelqu’un", assurera-t-il. "J’ai perdu ma crédibilité vis-à-vis de mes enfants, de ma famille, de ma tribu et de mon île. Cela va me hanter jusqu’à la fin de mes jours." Verdict attendu en fin de journée.

