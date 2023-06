Justice : 7 ans de prison pour l'auteur d'un crime de sang à Ouvéa

Les faits remontent à août 2020. Un homme de 28 ans avait mortellement frappé son cousin sur fond d’alcool et de cannabis. Ce mercredi 21 juin 2023, il a été condamné à 7 ans de prison ferme.

Julie Straboni (Sophie Boltz) •

L'affaire a été jugée ce mercredi. Un homme de 28 ans, qui avait porté des coups mortels à son cousin en août 2020 à Ouvéa, a été condamné à 7 ans de prison ferme. C'est la peine qui avait été requise.

"Il s'agit d'une affaire où l’alcool et le cannabis ont joué un rôle important puisque l’auteur des faits était sous l’emprise de cannabis et la victime était fortement alcoolisée 2,79 mg par litre de sang, indique Christian Pasta, avocat général près la cour d'appel. Les faits qui s’en sont suivis sont inévitablement liés à cela. Un problème de drifts, de dérapages, de pneus qui sifflent. On passe à côté d’une propriété en faisant du bruit, en mettant la radio à fond. L’auteur poursuit la victime, le frappe à coups de poing et de pieds pour un mobile complétement futile".