VIDÉO. Trois jours de fête autour du waleï, tubercule sucré qui fait la fierté d'Ouvéa

La Fête du waleï se termine ce dimanche soir par l'élection du meilleur bougna. Elle a commencé vendredi, à la tribu de Héo, au nord de l'île. Au programme, des concours, des animations musicales, des danses et des dégustations.

Brice Bachon, Ismaël Waka-Ceou et Cécile Rubichon •

Germaine, de la tribu de Ognate, retire les bougnas du feu. Il est 10 heures. Ils mijotent depuis quatre heures. Et ils ont l'air parfaits. Cette habitante d'Ouvéa espère bien remporter le concours de cuisine. Dedans, rien que du waleï, un tubercule sucré récolté en juin et en juillet. On en trouve sur la Grande Terre et les autres îles Loyauté mais il est essentiellement cultivé à Ouvéa.

13e édition de la Fête du waleï à Ouvéa. • ©Ismaël Waka-Ceou / NC la 1ère

Depuis vendredi et jusqu'à ce dimanche soir, il est roi dans la baie de Saint-Joseph, où se déroule la 13e Fête du waleï. Il en existe sept variétés, aux couleurs et aux textures différentes, mais à la symbolique commune. La fête a été créée pour "mettre en valeur le travail des vieilles" et des vieux, explique Marlène Houquet, membre de l'association Manualiki, qui regroupe les femmes de la tribu de Héo, capitale des festivités.

Parmi les animations, un concours de râpage de coco. De quoi ouvrir l'appétit. Et, à nouveau, rappeler les traditions : avant les anciens utilisaient des coquillages pour râper, explique Cyril Wadedeu, président du comité de la Fête du waleï.