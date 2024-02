Quatre jeunes femmes des Îles s'envolent vers leur rêve : devenir médecin

Quatre jeunes femmes de la province des Îles s'envolent ce soir pour la Métropole. Elles s'apprêtent à intégrer prépa médecine à Dijon. Il s'agit de la deuxième vague d'un dispositif financé par la province des Îles.

Thérèse Waia (Julien MAzzoni) •

Elles ont entre 17 et 20 ans. Sorana, Athena, Nathalie et Alyssia sont originaires de la province des Îles et s'apprêtent à réaliser leur rêve : faire des études de médecine, en France.

"Je voudrais être chirurgienne, affirme sans hésiter Athena Sakilia. C'est mon rêve depuis toujours. J'ai peur de pas réussir, d'échouer, mais je sais que si je veux, je peux."

Prépa, puis rentrée en septembre

Nathalie Ehnyimane, elle, se destine plutôt à devenir psychiatre. "Ma mère est psychologue, explique-t-elle. C'est elle qui m'a poussée à me spécialiser dans ce domaine si je réussis la médecine. Et je suis intéressée par tout ce qui concerne le comportement."

Les quatre jeunes femmes s'envolent ce mardi soir pour une rentrée prévue le 12 février à Dijon. Elles vont dans un premier temps intégrer une prépa avant l'université à la rentrée de septembre.

Accompagnement de la province

Ces dernières semaines, en compagnie de leurs parents, elles ont rempli les formalités administratives et assisté à des réunions d'information avec les équipes de la province des Îles. "Les questions liées au logement ou à la bourse, comment l'étudiante va vivre, comment elle va s'intégrer ? Ce sont des questions qui peuvent susciter l'inquiétude des parents. Nous sommes là pour répondre à leurs questions et les accompagner", indique Patrice Sio, du service gestion des bourses de l'enseignement supérieur de la province.

Mon but, c'est de travailler ici pour aider la Calédonie. Alyssia Husson, souhaite devenir pédiatre.

Lundi après-midi, Robert Kapoeri, premier adjoint au président de la province des Îles, leur a remis leur billet d'avion en insistant sur l'espoir que la collectivité met en elles. En toile de fond, la pénurie de médecins sur les Îles. Message reçu cinq sur cinq : "Mon but, c'est de revenir travailler ici pour aider la Calédonie. Avec la pénurie de médecin c'est important", affirme Alicia Husson, qui se destine à la pédiatrie. "Je me sens stressée, déprimée mais aussi enthousiaste", déclare pour sa part Sorana Xolawawa, qui envisage de devenir dentiste.

Ces quatre jeunes étudiantes en médecine viennent renforcer le dispositif lancé par la province des Îles l'an dernier. En février 2023, ce sont sept étudiants des Îles, dont cinq jeunes femmes, qui sont parties suivre une formation à Dijon.