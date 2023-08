Baccalauréat : les épreuves écrites de spécialités commencent ce lundi

Dernière ligne droite avant les premiers examens du baccalauréat. Plus de 2 000 candidats passeront leurs épreuves écrites de spécialités du lundi 28 au mercredi 30 août. Reportages aux lycées Michel-Rocard, de Pouembout, et Antoine-Kela, de Poindimié, en pleins préparatifs.

C'est la première fois que les épreuves écrites de spécialités auront lieu en août en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et au lycée français de Port-Vila. La réforme du lycée, prise en 2021, le prévoyait mais la crise sanitaire a perturbé sa mise en place.

Cette fois, c'est la bonne. Plus de 2 000 jeunes ont rendez-vous dans l'un des douze centres d'examen du territoire entre le lundi 28 et le mercredi 30 août.

Arts ; mathématiques ; histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, numérique et sciences de l'ingénieur ; langues ; littérature ; biochimie ; management ; économie... Au baccalauréat général, onze spécialités sont organisées pour 1 274 candidats. Au baccalauréat technologique, six sont proposées aux 919 candidats, indique le vice-rectorat de Nouvelle-Calédonie.

32 % de la note finale

Ces épreuves représentent 32% de la note finale du baccalauréat (hors options). De quoi provoquer une petite montée de pression chez les candidats et leurs enseignants. Vendredi, la journée était consacrée aux révisions dans les établissements scolaires.

Au lycée Michel-Rocard, à Pouembout, près de 150 élèves préparent l’examen. Latoya Djouate, élève de terminale, essaie de potasser "plus encore pour être à l’aise pendant les épreuves" et tenter de chasser le stress.

Les professeurs leur donnent des exercices de groupe ou individuels, des conseils de méthode. "Des sujets sur lesquels on est le moins à l’aise", ajoute Reimiti Tairua, plutôt confiante.

Des révisions ludiques

Des moments de relaxation et des jeux éducatifs sont également proposés. Par Emie Schacko, professeure de biologie écologique, par exemple. Elle a observé une progression de ses élèves grâce à ça. Sur les notes et la concentration. “Quand ils agissent, ils s’impliquent plus.”

Les élèves partis, dans les établissements qui seront centres d'examen, il a fallu préparer les salles de classe. Comme au lycée Antoine-Kela, à Poindimié. Soixante-neuf élèves de terminales vont passer les épreuves écrites d'enseignements de spécialités.

Les résultats devraient être connus début octobre. Début septembre, les épreuves écrites seront complétées par des épreuves pratiques et orales en arts, en numérique et science informatique, en sciences de la vie et de la terre, en physique-chimie, en science et technique de l’hôtellerie et de la restauration, en science de laboratoire.

L'épreuve écrite de philosophie est programmée le 27 novembre. Puis le grand oral marquera la fin des épreuves, du mercredi 29 novembre au vendredi 8 décembre.