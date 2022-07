La 21e Fête de la mandarine et des fruits est lancée à Canala

La Fête de la mandarine et des fruits a débuté, vendredi 1er juillet, à Canala. Plus de deux tonnes de mandarine sont proposé et une centaine d'exposants sont sur place. L'événement promet de mettre en avant les acteurs de la commune et de réserver une place aux artisans et artistes.

Gédéon Richard, avec Thérèse Waïa et Carawiane Carawiane •

Depuis plusieurs jours, des nombreuses mains s'activent à mettre les mandarines dans des filets, à Canala. Les pesées des fruits ont eu lieu, avant leur conditionnement, pour permettre le bon déroulement de la 21e Fête de la mandarine et des fruits, qui ouvre vendredi 1er juillet au public. L'association Wake Chaa, qui regroupe une centaine de producteurs de fruits et légumes de la région a prévue d'écouler deux tonnes de mandarine, au cours des trois jours de la fête. "C'est vrai que nous avons deux tonnes, mais nous proposons également les fruits de la commune. C'est bien pour ça que l'on parle de la Fête de la mandarine et des fruits de Canala. Ici, tout le monde le sait, on trouve les meilleurs fruits", explique Benjamin Diaike, animateur communal. L'ensemble du tissu social de la commune mis en avant "Surement qu'il n'y en aura pas assez pour tout le monde, c'est pour ça qu'il y aura pas mal d'autres fruits, de produits et de gens qui seront comme la mandarine", sourit l'animateur. Comme les années passées, l'événement vise à valoriser l'ensemble du tissu social de la commune et son espace culturel. "Une case pour la Fête de la mandarine, c'est la huitième année que nous en construisons une, sous un format forum, qui précède la fête. Vous allez retrouver cela, comme le tressage de nattes, les tapas, etc.", présente Fabio Joredie, autre animateur communal. Vanneries, sculptures, poteries, compositions florales, peintures, vêtements et de nombreux produits locaux artisanaux sont à découvrir sur site. De nombreuses statues sont à découvrir sur place. • ©Carawiane Carawiane / NC la 1ère Des interventions à suivre en direct Des ouvriers miniers, des agents communaux, des commerçants, des coutumiers, des jeunes et des aînés s'affairent à préparer un grand repas partage qui sera servi, ce vendredi midi, aux premiers visiteurs. De nombreuses personnes ont œuvré pour préparer un grand repas partage qui sera servi vendredi midi. • ©Thérèse Waïa / NC la 1ère Thérèse Waïa et Carawiane étaient en direct sur place, ce midi, dans l'édition diffusée en radiovision. Astro est également sur place et assure en direct la présentation de l'événement en Facebook live. Retrouvez ci-dessous, le reportage de Thérèse Waïa et Carawiane Carawiane sur les préparatifs de la manifestation : ©nouvellecaledonie

partager l'article