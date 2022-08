Un jeune homme a succombé à un accident de la route à Canala

Pas de ralentissement en matière d’insécurité routière. Dans la nuit de vendredi à samedi, c’est à Canala qu’un homme, de 28 ans, est décédé suite à une sortie de route. Il est la quarantième personne à mourir d’un accident de la circulation en Nouvelle-Calédonie depuis le début de l’année.

Sylvie Hmeun, avec Françoise Tromeur •

Il était environ 3 heures du matin quand l’accident s’est produit. Dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 août, sur la commune de Canala, un véhicule a quitté brusquement la route pour une raison encore à expliquer. Le conducteur, un homme âgé de 28 ans, a été si gravement blessé qu’il n’a pas survécu. Les trois autres passagers s’en sortent avec des blessures légères. Et la liste des tués sur la route maintient une courbe ascendante telle qu’on n'en a plus connue depuis huit ans. Car il faut remonter à 2014 pour atteindre un bilan plus grave que celui-ci à ce stade de l'année, à savoir pas moins de quarante morts dans un accident de la circulation depuis le 1er janvier.