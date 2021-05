Condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé Paul Néaoutyine

Medriko Peteisi et Françoise Tromeur •

Un trentenaire présenté en comparution immédiate, ce mardi 25 mai à Nouméa, a été condamné à un an de prison ferme, sans mandat de dépôt et avec une possibilité d'aménagement, pour la récente agression envers Paul Néaoutyine. Quinze mois avaient été requis. A noter que les faits ont été requalifiés comme des violences volontaires en état d'ivresse - au lieu de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.

Le rôle de l'alcool

Le président de la province Nord, maire de Poindimié et membre du Congrès, faisait ses courses, jeudi 20 mai, à Koné, quand un homme en état d'ivresse l'a abordé. Il lui a demandé d'acheter de l'alcool, ce que son interlocuteur a refusé. Paul Néaoutyine a été alors invectivé, bousculé, attrapé et frappé. Tombé à terre, le dirigeant indépendantiste a été blessé à l'œil et au genou, avec une incapacité totale de travail de deux jours. A noter qu'il n'était pas présent au tribunal, du fait de ces blessures.

