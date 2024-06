Crise en Nouvelle-Calédonie. Reprise de l'école en province Nord après cinq semaines d'arrêt

Partager :

La province Nord annonce une reprise de l'école dans certaines communes à partir du 1er juillet. Les établissements scolaires étaient fermés depuis le 24 mai notamment à cause des difficultés de circulation et de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie. Une réouverture qui ne concerne que certains établissements et selon des modalités différentes.

Fermées depuis le 24 mai, les écoles de la province Nord rouvrent progressivement à partir de ce lundi 1er juillet. Une reprise avec des modalités différentes selon les communes. les écoles de Poum et Koumac accueilleront les élèves à temps complet.

les écoles primaires de Canala, Kouaoua, Ouégoa (en matinée uniquement), Poya, Nepoui, Pouembout, Kone et Voh offriront aux élèves un accueil temporaire aménagé.

les écoles de Pouebo, Kaala-Gomen, Houailou, Ponérihouen, Poindimié, Touho et Hienghène resteront fermées avec une continuité pédagogique. Le communiqué précise cependant que "les parents d’élèves sont priés de prendre l’attache des directeurs d’école pour plus de précisions sur les formats d’accueil proposés." Les internats de Koumac et Koné Concernant les internats aussi, les modalités sont différentes selon les communes. "Seul le personnel des internats de Koumac et Koné est convié à se présenter dès le dimanche 30 juin 2024 aux horaires habituels, sous réserve de la réouverture des collèges." Les autres internats provinciaux restent fermés jusqu’à nouvel ordre. Accessibilité des axes routiers La province reste tout de même prudente et rappelle que cette reprise est "dépendante de la sécurité et de l’accessibilité des axes routiers et la libre circulation du personnel pour se rendre sur les lieux de travail respectifs. Les parents d’élèves sont priés d’être à l’écoute attentive des sites officiels pour d’éventuelles modifications."

Partager :