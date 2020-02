Dépression Uesi : treize communes du Nord passent en alerte 1 mardi à 6 heures

Toute la partie Nord de la Nouvelle-Calédonie jusqu'à une ligne Pouembout-Ponérihouen basculera en alerte cyclonique de niveau 1 mardi, à 6 heures. Le reste des communes demeureront en préalerte. Lundi à 17 heures, la dépression tropicale forte Uesi se trouvait à 270 kilomètres des Belep.

Par ordre alphabétique, le passage en alerte 1 mardi à 6 heures concernera Belep, Hienghène, Kaala-Gomen, Koné, Koumac, Ouégoa, Poindimié, Ponérihouen, Pouébo, Pouembout, Poum, Touho et Voh.

Le sens de l'alerte 1

Consignes d'alerte 1

Le reste de la Calédonie sera maintenu en préalerte

Consignes de préalerte cyclonique

Le point météo

Au bulletin de lundi soir

A quand le passage au plus près ?

Préparatifs à Poum…

…et à VKP

Conséquences pratiques

Les communes concernées par le passage en alerte 1, mardi à 6 heures du matin, tracent une courbe qui épouse le Nord du pays entre Pouembout et Ponérihouen.L'alerte 1, c'est le moment où l'on rentre chez soi. Ou ailleurs à l'abri si notre domicile n'est pas sûr, ou trop éloigné. On arrête toute activité nautique. On occulte les fenêtres et les ouvertures.Sur le reste du pays, la préalerte sera maintenue. Mais consigne habituelle, l'ensemble de la population est appelée à rester vigilante et prudente vu que les conditions météo vont se dégrader dans les prochaines quarante-huit-heures.A 17 heures ce lundi, on situait Uesi à 270 kilomètres au Nord-Ouest de Belep, avec une pression de 980 hectopascals. Au cours des vingt-quatre prochaines heures, Météo France et la sécurité civile s'attendent à ce que la dépression tropicale forte se renforce encore.A ce stade, décrit Météo France NC dans son bulletin de 19h43, «des bandes de forte activité pluvieuse balaient la pointe Nord, le Nord-Est et le nord des Loyauté. Ces douze dernières heures, on a relevé entre cinquante et cent mm de pluie sur la pointe Nord et le relief Nord. Le vent s'est également renforcé sur l'Extrême-Nord, avec des rafales jusqu'à 90 km/h.»Evolution prévue : «Au cours des vingt-quatre prochaines heures, Uesi se renforce, et devrait passer à proximité du Nord de la Grande Terre, entre mardi 11 février au soir et mercredi 12, atteignant temporairement le stade de cyclone tropical. Elle se situerait au plus près à environ cent à 130 km dans l'Ouest de la pointe Nord.» Avec :• desdevenant plus intenses,• desforts à très forts, en particulier sur le Nord puis la côte Est, avec des rafales jusqu'à cent km/h la nuit prochaine et 130 km/h mardi. En sortie de vallées sur la côte Ouest, des rafales jusqu'à 80 km/h sont également possibles.• et sur les côtes de Belep, l'Extrême-Nord et le Nord-Est, la mer devient très forte, avec desLes préparatifs ce lundi à Poum , où la population est malgré tout soulagée de voir tomber la pluie : certains habitants n'ont plus d'eau depuis deux mois.En zone VKP, c'était l'affluence dans les commerces, pour rassembler les produits nécessaires.Bus Raï, bac de la Ouaième, Betico, navettes maritimes : au chapitre pratique, le mauvais temps engendré par Uesi a des conséquences sur les transports publics, entre autres.