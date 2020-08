Entreprendre des études en métropole, tout un programme!

Ils rêvent de devenir géologue, créateur de jeux vidéo ou psychologue, et ils s’apprêtent donc à étudier en Métropole. Le Greta organise des formations pour préparer les étudiants à ce grand saut. Une session vient d'être dispensée à 6 jeunes de la province Nord.



Qu’est-ce qu’un GRETA ? est un service public de formation d’adultes qui exerce son activité dans le cadre concurrentiel du marché de la formation.

Chaque Greta assure l’autofinancement de l’ensemble des formations qu’il organise et donc doit être en situation de répondre au mieux aux besoins de son environnement et de ses clients.



Pour quel public ? Les salariés d’entreprises, de collectivités d’administration dans le cadre du plan de formation établi par leur employeur ou dans le cadre du congé de formation.

Les demandeurs d’emploi.

Les jeunes adultes en insertion professionnelle.

Les individuels qui financent leur formation.

Que peut-on faire dans un Greta ? Elever son niveau de qualification.

Se remettre à niveau.

Préparer un concours.

Suivre des formations générales ou professionnelles.

Préparer un diplôme professionnel du CAP au BTS.

Se former en langues.

S’adapter aux nouvelles technologies.

Faire un bilan de compétences.

Se reconvertir.

Pendant deux semaines, au lycée Pétro-Attiti à Nouméa, six étudiants de la province Nord ont été préparés à "vivre en Métropole", grâce à une formation dispensée par le Greta , spécialisé dans la formation continue.Ils ont appris à être plus autonome et à renforcer leur estime de soi, sur le plan administratif (inscription à la sécurité sociale, utilisation du métro), économique (ouverture d'un compte bancaire) ou encore sur le plan psychologique.Gwenaëlle Sautron est originaire de Poindimié. Elle s’apprête à partir à Dijon pour une licence de psychologie. Un cursus non dispensé en Calédonie.Quelques craintes persistent tout de même. Rathaléa Boumé a toujours vécu en tribu à Voh. Et pour travailler à l’usine de Koniambo, il s'est orienté vers un BTS géologie appliquée à Nancy.Partir faire ses études en Métropole relève parfois du parcours du combattant. Originaire de Poindimié, Wapone Naud veut devenir créateur de jeux vidéo.Avec six étudiants seulement, les deux formatrices ont presque fait du "sur-mesure". Les progrès sont étonnants affirme Nathalie Darricaud, formatrice au Greta.Reste plus qu’à se faire de nouveaux amis. En s’inscrivant, par exemple, dans un club de sport.Rathaléa Boumé compte bien essayer le ski. Lui qui n’a jamais vu la neige.Au total,dix-huit jeunes ont bénéficié cette année de cette formation financée par la province Nord.