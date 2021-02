Opération « ville morte » à Houaïlou contre la délinquance

La mairie et d’autres services publics de Houaïlou ont fermé leurs portes ce vendredi. Une mobilisation en réponse aux nombreux actes de délinquance commis dans la commune, ces derniers jours.

Une centaine de personnes s'est mobilisée devant la mairie de Houaïlou, ce vendredi matin, pour protester vivement contre les incivilités et délits survenus ces dernier temps dans la commune.

Vol de matériel avec effraction à la mairie, cambriolages chez des particuliers, tentatives d’effraction dans un commerce… Le week-end dernier a encore été marqué par des actes de délinquance.

La nomination des chefs de clans en attente



Houaïlou exprimait donc sa colère, ce vendredi matin, en organisant cette opération « ville morte ». La mairie a fermé ses portes, tous comme les services de la province Nord ou encore l’agence OPT.

Elus municipaux, gendarmes et coutumiers se sont exprimés, dont un membre du conseil coutumier Ajië Arhö, qui a notamment insisté sur la nécessité de mettre en place un travail en tribu, à savoir la nomination des chefs de clans.

Un collectif réactivé



A l’issue de cette mobilisation, un collectif contre les incivilités et la délinquance a été réactivé. Mis en place en 2015, il rassemble les forces vives de la commune (élus, coutumiers, gendarmes, parents d’élèves, commerçants…).

Ce collectif compte multiplier les démarches auprès des institutions, monter des projets et solliciter des financements dans les domaines de la prévention et des actions sur le terrain, axées sur l’accompagnement des parents.