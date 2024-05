Réunion annulée à Houaïlou : enquête ouverte pour “menace de mort et intimidation” envers le député Nicolas Metzdorf

Comme annoncé, le parti de Nicolas Metzdorf, Générations NC, s'est tourné vers le procureur de la République, pour dénoncer le contexte dans lequel la réunion publique du député a été annulée vendredi dernier, à Houaïlou. Une enquête est ouverte, notamment pour “menace de mort et intimidation sur une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice de ses fonctions”.

Vendredi 26 avril, Nicolas Metzdorf est censé tenir une réunion politique à Houaïlou. Elle s’inscrit dans sa tournée de député de la seconde circonscription, mais n’aura pas lieu. Le jour même, le maire Pascal Sawa annule en effet la mise à disposition de la salle communale Paul-Nedja où elle devait se tenir. En cause, des habitants qui ont manifesté leur opposition à la venue du parlementaire calédonien. Des slogans et des messages virulents à son encontre ont été proférés sur des banderoles et diffusés sur les réseaux sociaux.

Signalement au procureur

Générations NC, le parti de Nicolas Metzdorf, s’est fendu d’un signalement au procureur de la République “concernant des faits de menace de mort, d’intimidation ou de propos haineux sur les réseaux sociaux à l’encontre d’élus et militants loyalistes”, annonce Yves Dupas ce jeudi. En particulier à l’occasion de cette annulation de réunion publique à Houaïlou. Il a ouvert une enquête, notamment pour “menace de mort et intimidation sur une personne investie d'un mandat électif public dans l'exercice de ses fonctions”. Un délit, précise le procureur, puni de la peine de cinq ans d’emprisonnement ainsi que d’une amende d’environ neuf millions de francs CFP.