Des cheveux du Nord pour les enfants malades

Un jeune blogueur et une coiffeuse de Koné fournissent des cheveux à une association de lutte contre le cancer basée en France. Ils seront utilisés pour fabriquer des perruques. L'adolescent et sa maman font appel à la générosité des habitants de VKP.

Brice Bachon (avec Julien Mazzoni) •

Peser ses cheveux chez le coiffeur, c'est plutôt inhabituel. Giovanni est fier de sa récolte 2023 : 62 grammes. "Pour cette année c’est bien."

Les mèches recueillies viendront en aide à d’autres enfants. Elles seront utilisées pour confectionner des perruques destinées à des enfants malades.

"Derrière, là, il faut des élastiques, comme ça bien collés à l’arrière et là, comme ça, pour tenir les cheveux", explique à Giovanni à Virginie, la coiffeuse de V'Cut, petit salon situé à côté de l'agence OPT de Koné.

Ce qui m’a décidé, un documentaire sur les enfants malades qui n'avaient plus de cheveux, quand j’avais 5 ans. Alors j’ai décidé de donner les miens. Giovanni Maurel

À travers cette démarche, l'adolescent souhaite surtout apporter sa contribution à la lutte contre le cancer. "Ce qui m’a décidé, un documentaire sur les enfants malades qui n'avaient plus de cheveux, quand j’avais 5 ans. Alors j’ai décidé de donner les miens. On a recherché des associations mais elles demandaient 25 à 30 cm et on a trouvé Fake hair don’t care qui ne demande que 10 cm. Donc depuis cinq ans je fais ça", explique le jeune garçon.

Ces cheveux serviront à confectionner des perruques pour des enfants malades. • ©Nathan Poaouteta / NC la 1 ère

Pour participer, c’est très simple : il faut quelques élastiques et un formulaire à remplir. Ils sont disponibles chez les coiffeurs partenaires. La liste des coiffeurs partenaires en Nouvelle-Calédonie est disponible sur le site de Fake hair don't care. V'Cut est le seul salon référencé en province Nord.

15 kg récoltés en cinq ans

"Comme elles font un peu plus de 10 cm, on va toutes les mettre dans une enveloppe dans laquelle on va ajouter le formulaire rempli, explique Karine, la maman de Giovanni. On espère que d’autres personnes vont donner. On va récupérer ces enveloppes avec les mèches et le formulaire, c’est très important. Sans le formulaire, l’association ne récupère pas les cheveux. On met tout ça dans un carton et on fait un envoi groupé en Métropole pour l’association."

Avec sa nouvelle coupe de cheveux, Giovanni attend les dons dans les prochaines semaines pour envoyer un nouveau colis vers l’association Fake hair dont care. En cinq ans, le jeune blogueur et sa maman ont déjà envoyé plus de 15 kilos de cheveux avec l’aide des donneurs de la zone VKP.