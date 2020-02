Les étudiants du Nord ont fait leur rentrée à Koné

Les étudiants du Nord ont pris possession des locaux flambants neufs de l’antenne de l’Université de Nouvelle-Calédonie, à Baco. Il s’agit d’une cinquantaine de jeunes qui entrent en première et troisième année de licence d’économie gestion.

Marguerite Poigoune avec L.C •

Les jeunes s'organisent

Au programme de cette première journée : la présentation du personnel et du programme.En ce lundi 24 février, l’antenne de l’université de l'UNC, à Baco, à Koné est ouverte. Elle a accueilli ses premiers élèves.de licence d’économie gestion etde troisième année. Les étudiants ne sont pas encore au complet : d'ici avril-mai prochain,( diplôme d’accès aux études universitaires), viendront grossir les rangs."C'est la première année de leur formation. Les salles de cours sont prêtes, la bibliothèque va être mise à disposition d'ici une journée ou deux" explique Laurence Have, directrice des études et de la vie étudiante de l’Université de Nouvelle-Calédonie."Nous qui habitons dans le Nord, on est rassurés d'avoir un établissement universitaire sur Koné parce que ce n'est pas facile d'aller à Nouméa pour les logements et on est aussi rassurés qu'on soit moins, j'ai l'impression qu'on sera plus encadrés" confie Karen Delrieu, de Poya."C'était un peu stressant, on appréhendait parce que déjà l'université ça demande beaucoup d'autonomie. On préfère quarante élèves que 200 dans un amphithéâtre" explique Vreny Song, de KoumacPour l’heure les élèves vont côtoyer les entreprises, encore sur le site pour. En attendant que les projets de logements se mettent en place pour le campus, les élèves s’organisent pour l’hébergement et les repas. "On prépare notre gamelle le soir pour l'instant. On a eu des renseignements sur les livreurs qui viendrait éventuellement sur le campus. Pour les logements, j'ai pris la SIC" explique Karen Delrieu, de Poya.Après la pré-rentrée , les cours ont commencé dans la foulée, pour les étudiants du Nord.