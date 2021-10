Koné : encore des vols et des dégradations à l'école Téari

Depuis plusieurs jours, l'école Téari de Koné est victime d'intrusions avec des vols et des dégradations. Une situation dénoncée par la mairie, quelques jours avant la rentrée qui a été décalée au 25 octobre en province Nord.

Stéphanie Chenais •

L'école Téari n'est décidément pas épargnée. Déjà ce week-end, il y avait eu des dégradations et des vols de matériel au cours des nuits de vendredi et samedi. Cela s'est malheureusement reproduit hier soir, annonce la mairie dans un communiqué. "Je ne saurais décrire la tristesse et la colère des personnels, des parents d'élèves, des élus de la commune face à ces événements", regrette le maire Thierry Gowecee.

Rentrée la semaine prochaine

Le maire demande aux personnes qui auraient des informations de contacter les services de la mairies. Les écoles de la province Nord doivent accueillir les enfants à partir de lundi prochain. Le personnel est donc en pleins préparatifs.