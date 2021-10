La rentrée scolaire reportée d'une semaine en province Nord

Louis Mapou, président du gouvernement, l'avait déjà évoqué lors du point presse de ce vendredi, mais la province Nord vient d'annoncer officiellement que la rentrée est reportée d'une semaine, au 25 octobre donc, notamment "pour parfaire la qualité d'accueil des élèves".

Stéphanie Chenais •

Une semaine de plus à la maison pour les enfants de la province Nord. Les différentes équipes administratives, éducatives, techniques et de santé ont préparé cette rentrée depuis de nombreux jours, mais la décision est tombée ce vendredi après-midi. " Malgré une bonne progression de la vaccination, la situation sanitaire reste encore fragile en province Nord. Dans un souci de protection des enfants, des personnels éducatifs et de service et des familles, la province Nord, en accord avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, décide d'un report d'une semaine de la rentrée scolaire des écoles primaires de la province."

Aussi pour lutter contre le virus

La rentrée doit donc se faire le lundi 25 octore, normalement. "Cette semaine supplémentaire est nécessaire pour parfaire la qualité d'accueil des élèves et des personnels dans les écoles, mais également pour poursuivre nos efforts sur le front de la lutte contre le virus", détaille le communiqué.