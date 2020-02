Koné : la rentrée universitaire 2020

Ils sont 80 étudiants inscrits en troisième année d'économie - gestion à l'université de Nouvelle-Calédonie à l'antenne de Koné. Fin 2020, ils seront la première promotion de diplômés de l'antenne du Nord. Les étudiantes et étudiants feront leur rentrée ce lundi 24 février 2020.

1ère année de licence d’Économie-gestion (TREC 7)

3ème année de licence d’Économie-gestion

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU) – sous réserve d’effectifs suffisants.

Favoriser l’accès à l’université

Au campus UNC de Bako (Baco), les différentes formations proposées sont :Pour la rentrée 2020, l'antenne du Nord de l'université de la Nouvelle-Calédonie ouvre donc la première année de la licence économie et gestion à Bako.En troisième année de licence économie et gestion, ils sont 80 étudiants. Et ils constitueront la première promotion de diplômés à la fin de cette année.L’objectif de l’antenne du Nord est de favoriser l’accès à l’université et la réussite dans l’enseignement supérieur. Cette antenne est présenté comme un outil de rééquilibrage par la formation.Des travaux de recherche seront également appliqués au développement de la province Nord en association avec le CRESICA, le Consortium pour la recherche, l’enseignement supérieur et l’innovation en Nouvelle-Calédonie ​​​​​​.A Nouméa, les étudiantes et les étudiants ont fait leur rentrée universitaire ce lundi 17 février. En revance, les étudiantes et étudiants de l’antenne du Nord débuteront leurs cours ce lundi 24 février 2020 sur le tout nouveau campus de Baco.